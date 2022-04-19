В Татарстане разработаны 50 ИТ-решений, которые заменят зарубежные аналоги

Ряд новых продуктов, созданных специалистами ИТ-компаний в Иннополисе, уже нашел применение во многих отраслях российской экономики. Речь, в частности, о безопасных операционных системах для компьютеров и программных комплексах, позволяющих управлять различными роботами.

Как сообщает rg.ru, сегодня в республике проводится испытание самого большого в России 3D-принтера для создания плавучих средств. Первая лодка длиной пять метров, для создания которой будет применен недорогой, но прочный отечественный АБС-пластик, «сойдет со стапелей» принтера к началу лета. Ее планируют напечатать максимум за пять дней. После чего на нее установят двигатель и проведут ее испытания на Волге. По словам руководителя лаборатории робототехники Центра компетенций на базе университета Иннополиса Артура Шимановского, такая лодка не нуждается в сварочных работах. А учитывая стоимость материалов и затрат на производство, она обойдется в три раза дешевле, чем классический катер. Запрограммированный в лаборатории в рамках программы импортозамещения робот-сортировщик работает на основе свойств нейронной сети «Золушка», которая распознает цвет и конфигурацию предметов. Этой умной машине предстоит автоматизировать различные производства, избавив людей от ручного труда. В этом году разработчики планируют закончить «обучение» робота-фрезеровщика, который займется в первую очередь механической обработкой изделий из различных материалов. Это могут быть древесина, пластик, пенопласт, композитные материалы и алюминий. По словам вице-премьера Республики Татарстан Романа Шайхутдинова, университет «Иннополиса» является не только образовательным и научным центром, где каждый год проходит защита примерно десятка патентов на изобретение, — результаты проведенных там исследований становятся основой прикладных программных продуктов, которые вуз продает наравне с ИТ-компаниями из особой экономической зоны «Иннополис». Кстати, введение экономических санкций в отношении России, хотя и вызвало определенные проблемы, большинство резидентов не затронуло. Свыше 50 из них закончили разработку программных продуктов, внесенных Минцифры России в перечень ИТ-решений, которые призваны заменить зарубежные аналоги. Некоторые из них россиянам уже знакомы. Так, платформой «МойОфис», которая пришла на замену программным продуктам Microsoft Office, в стране пользуются свыше 2600 крупнейших организаций. В том числе она используется специалистами «Почты России», «Росатома», «Газпрома», РЖД и Пенсионного фонда России. В данном ПО есть инструменты, которые в полной мере позволяют общаться и совместно работать с документами. Наличие в нем офисных пакетов, облачного хранения, почтовых решений позволяет работать из любой точки мира и использовать различные устройства, начиная с планшетов и заканчивая стационарными компьютерами. Ее разработчики предусмотрели возможность легкого перехода с зарубежных аналогов, с сохранением при этом разметки в документах. Но основное ее преимущество — безопасность. «МойОфис» получил сертификат ФСТЭК России, позволяющий работать с документами, которые содержат гостайну. Разработаны в Иннополисе и ИТ-решения, способные стать заменой привычному Windows. Разработкой серверного и системного ПО — ОС Astra Linux Special Edition для различных процессорных архитектур занимаются специалисты группы компаний «Астра». По информации директора департамента маркетинга ГК «Астра» Александра Гутина, их операционная система — самая защищенная, прошедшая сертификацию по первому уровню защиты информации и безопасности. Другим резидентом «Иннополиса» является компания «Открытая мобильная платформа», занимающаяся активным продвижением на рынке созданного ей аналога Apple IOS и Google Android — операционной системы «Аврора». С ее помощью корпоративные клиенты смогут надежно защитить свои информационные системы.

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