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Скоро жители Земли увидят самый мощный звездопад в этом году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скоро жители Земли увидят самый мощный звездопад в этом году

19 мая 2014, 09:05ОбществоЕвгения
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