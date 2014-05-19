Скоро жители Земли увидят самый мощный звездопад в этом году
19 мая 2014, 09:05ОбществоЕвгения
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На следующей неделе жители Земли смогут увидеть метеоритный поток, получивший название Camelopardalid. Об этом сообщает издание Tech Times.
Для того, чтобы увидеть звездопад, нужно будет отыскать на звездном небе Полярную звезду, а рядом с ней небольшое созвездие под названием Жираф. По словам астрономов, именно из этого созвездия будет исходить поток.
Ожидается, что это будет самый мощный звездопад в этом году, так как за час можно будет увидеть около 200 падающих звезд. Это связанно с тем, что Земля пройдет сквозь хвост кометы, которая пролетала мимо нашей планеты 200 лет назад. Пик звездопада придется на утро 25 мая.
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