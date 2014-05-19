Сотрудники полиции посадили молодые саженцы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Большую помощь в проведении акции оказала Администрация города и муниципальное предприятие Горзеленхоз, в питомнике которого выращивают саженцы для озеленения.

Более 70 молодых саженцев привезли сотрудники тылового подразделения для высадки. Это березы, рябины, лиственницы, клены, липы, яблони, груши, сирень и спирея.

С особой любовью сотрудники отдела полиции № 20 высадили молодые деревца около здания по ул. Проселочная, куда уже к концу этого года после окончания ремонтных работ планируется передислоцировать отдел полиции.

Сотрудники полиции уверены, что посаженные их руками деревья уже в ближайшие годы разрастутся и будут радовать самих полицейских и всех тагильчан.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле