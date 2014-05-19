Сотрудники полиции посадили молодые саженцы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 мая 2014, 12:40Общество
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В Нижнем Тагиле сотрудники полиции поддержали акцию «Всероссийский день посадки леса». Полицейские благоустроили территории отделов внутренних дел, автохозяйства и центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. К сотрудникам межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» присоединились и члены общественного совета.
Большую помощь в проведении акции оказала Администрация города и муниципальное предприятие Горзеленхоз, в питомнике которого выращивают саженцы для озеленения.
Более 70 молодых саженцев привезли сотрудники тылового подразделения для высадки. Это березы, рябины, лиственницы, клены, липы, яблони, груши, сирень и спирея.
С особой любовью сотрудники отдела полиции № 20 высадили молодые деревца около здания по ул. Проселочная, куда уже к концу этого года после окончания ремонтных работ планируется передислоцировать отдел полиции.
Сотрудники полиции уверены, что посаженные их руками деревья уже в ближайшие годы разрастутся и будут радовать самих полицейских и всех тагильчан.
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Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле
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