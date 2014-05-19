В Нижнем Тагиле построят дом для детей-сирот почти за 10 миллионов рублей

Срок ввода в эксплуатацию – 25 октября 2015 года. Требуемое количество квартир – восемь, причем каждая должна быть площадью не менее 34кв.м. Материалы, оборудование, использующиеся в строительстве должны иметь сертификаты, подтверждающие безопасность и качество. Квартиры будут подключены ко всем необходимым коммуникациями, защищены от внешнего воздействия. Квадратный метр, согласно подсчетам, будет стоить 39 600 рублей. Итого, начальная (максимальная) цена контракта – 10 771 200 рублей.