В Нижнем Тагиле построят дом для детей-сирот почти за 10 миллионов рублей
На официальном сайте госзакупок Российской Федерации не так давно появилась информация о том, что в Нижнем Тагиле планируется возведение многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Главный заказчик – «Фонд жилищного строительства». Добавим, что строительство осуществится в рамках постановления Правительства Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
Срок ввода в эксплуатацию – 25 октября 2015 года. Требуемое количество квартир – восемь, причем каждая должна быть площадью не менее 34кв.м. Материалы, оборудование, использующиеся в строительстве должны иметь сертификаты, подтверждающие безопасность и качество. Квартиры будут подключены ко всем необходимым коммуникациями, защищены от внешнего воздействия. Квадратный метр, согласно подсчетам, будет стоить 39 600 рублей. Итого, начальная (максимальная) цена контракта – 10 771 200 рублей.
Место расположения пока не обозначено, поскольку проходит сбор заявок от застройщиков на участие в долевом строительстве. Аукцион будет проведен 9 июня 2014 года.
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