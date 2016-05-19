Летний Фестиваль ГТО

17 июня на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» близ Нижнего Тагила состоится II этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Летний областной фестиваль ГТО уже во второй раз пройдет в Свердловской области.

К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных организаций среднего образования в возрастной группе 11 - 15 лет, всего около 500 человек.

Программа регионального этапа Фестиваля состоит из спортивной и культурно-просветительской программ.

Основу спортивной программы Фестиваля составляют виды испытаний (тесты) в соответствии с государственными требованиями: участникам предстоит состязаться в подтягивании, отжимании, плавании, стрельбе из пневматической винтовки, прыжках в длину с места и беге.

Культурно-просветительская программа Фестиваля состоит из образовательной программы – проверки знаний в области физической культуры и спорта; конкурсов на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, на лучшего юного спортивного журналиста и проверки туристских навыков.