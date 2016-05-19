В Нижнем Тагиле ЕВРАЗ НТМК подвел итоги нововведений на предприятии
Металлургический комбинат рассказал о результатах изобретательской и рационализаторской работы, которая была проведена за последнюю пятилетку.
Новые идеи обращены на улучшение качества продукции и эффективности производства, экономию ресурсов, а также снижение экологической нагрузки.
В 2015 году ЕВРАЗ НТМК получил несколько патентов. Один – на термообработку железнодорожных бандажей, другой – на прибор, который способен определить химический состав шлака. Эти изобретения уже активно используется в производстве.
Сейчас на тагильском предприятии трудятся порядка 1000 инженеров-новаторов. Кстати, шестеро из них – номинанты премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Наравне с опытными специалистами, авторами предложений становится и молодежь металлургического комбината.
В настоящий момент, предприятие имеет более 50-ти действующих патентов на изобретения и полезные модели, а также 3 свидетельства на товарный знак.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru