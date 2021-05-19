Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области

Напомним, о нашествии гадюк этой весной на Шарташе в Екатеринбурге сообщают очевидцы. Доктор биологических наук Владимир Вершинин заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно нормальна, поскольку количество змей может быть связано с реконструкцией Шарташского лесопарка. Также на поведение земноводных влияет теплая погода, из-за которой активизировались грызуны, являющиеся основной пищей змей.