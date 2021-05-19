Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области

Град накрыл несколько населенных пунктов Среднего Урала, расположенных на западе региона.
Жители поделились снимками огромных градин с региональными СМИ.
Град размером с куриное яйцо! Побило все, что можно! Ребенку голову пробило до крови. Но, к счастью, обошлось, рассказал житель Михайловска «Вестнику Сургутского района».
По прогнозам синоптиков, 18 и 19 мая станут самыми прохладными днями за последние несколько недель. Уже в четверг, 20 мая в Свердловскую область вернется жара - до +27...+29 градусов.
Напомним, о нашествии гадюк этой весной на Шарташе в Екатеринбурге сообщают очевидцы. Доктор биологических наук Владимир Вершинин заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно нормальна, поскольку количество змей может быть связано с реконструкцией Шарташского лесопарка. Также на поведение земноводных влияет теплая погода, из-за которой активизировались грызуны, являющиеся основной пищей змей.