Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области

Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области
Град размером с куриное яйцо выпал в Свердловской области
Сегодня, 12:50ОбществоФото: Е1.RU
Град размером с куриное яйцо выпал в западной части Свердловской области. Осадки побили высаженную на грядки рассаду у жителей Бисерти и Михайловска.

Град накрыл несколько населенных пунктов Среднего Урала, расположенных на западе региона.

Жители поделились снимками огромных градин с региональными СМИ.

Град размером с куриное яйцо! Побило все, что можно! Ребенку голову пробило до крови. Но, к счастью, обошлось, рассказал житель Михайловска «Вестнику Сургутского района».

По прогнозам синоптиков, 18 и 19 мая станут самыми прохладными днями за последние несколько недель. Уже в четверг, 20 мая в Свердловскую область вернется жара - до +27...+29 градусов.

Напомним, о нашествии гадюк этой весной на Шарташе в Екатеринбурге сообщают очевидцы. Доктор биологических наук Владимир Вершинин заявил, что сложившаяся ситуация абсолютно нормальна, поскольку количество змей может быть связано с реконструкцией Шарташского лесопарка. Также на поведение земноводных влияет теплая погода, из-за которой активизировались грызуны, являющиеся основной пищей змей.

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