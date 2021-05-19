Региональная версия издания «Бизнес журнал» появится на Урале

Региональная версия издания «Бизнес журнал» появится на Урале
Региональная версия издания «Бизнес журнал» появится на Урале
Сегодня, 16:00ОбществоФото: «Бизнес журнал»
Региональная версия издания «Бизнес журнал» появится на Урале как в печатном формате, так в формате интернет-портала. Проект будет рассказывать о деловой жизни Свердловской области и других регионов УрФО.

Новый источник информации о бизнесе на Урале запускает «Федеральный бизнес журнал». В издании, получившем название «Бизнес журнал. Урал» будут публиковаться истории о деловой жизни Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Пермского края.

Основными темами станут практические аспекты предпринимательства и эффективные управленческие технологии, а также инновации в бизнесе.

Запуск «Бизнес Журнал. Урал» — это углубление работы в регионе, ее развитие. Наша задача — доносить контент для целевой аудитории в той среде, в которой ей комфортнее ее воспринимать. Поэтому мы будем развивать как онлайн-версию сообщества в социальных сетях, так и печатную версию журнала, рассказал генеральный директор «Бизнес журнала» Андрей Мазов.

Журнал будет распространяться не только адресно доставляться в региональные бизнес-центры, в органы местного самоуправления, общественные организации и объединения, но и распространяться в бизнес-центрах, ресторанах и гостиницах, а также на выставочных площадках Уральского федерального округа.

Напомним, с 26 апреля по 2 июля 2021 года в России проходит Первый региональный фестиваль рекламы. Заявки на участие принимаются до 18 июня на сайте фестиваля. Авторы лучших работ смогут бесплатно представить свои проекты на международном фестивале рекламы Red Apple.

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