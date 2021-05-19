Строительство второго корпуса Центра медицины катастроф остановлено в Екатеринбурге

Строительство второго корпуса Центра медицины катастроф остановлено в Екатеринбурге
Строительство второго корпуса Центра медицины катастроф остановлено в Екатеринбурге
Сегодня, 14:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Возведение второго корпуса территориального Центра медицины катастроф в Екатеринбурге было приостановлено. Причиной стал разрыв контракта с подрядчиком.

Договор с подрядчиком, коим стало ООО «АБСК-Изоляционные системы», был подписан в марте 2020 года. Данные работы финансировались из областного бюджета. Стоимость контракта составила 237,6 миллиона рублей.

В конце сентября 2020 года, за два месяца до предполагаемого завершения работ, контракт был разорван в одностороннем порядке.

В Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области объяснили такой поступок ошибкой подрядчика, который выполнил работы по обустройству фундамента с существенным отклонением от проекта. Пока сроки возобновления строительства не называются.

Напомним, согласно контракту, подрядчик должен был разработать рабочую документацию, построить четырехэтажное здание с тренировочной площадкой и благоустроить прилегающую территорию. Для это был выделен участок с площадью 20,3 тысячи квадратных метра.

Сюжеты:
Екатеринбург
строительствомедицинаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы