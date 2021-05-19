Строительство второго корпуса Центра медицины катастроф остановлено в Екатеринбурге

Договор с подрядчиком, коим стало ООО «АБСК-Изоляционные системы», был подписан в марте 2020 года. Данные работы финансировались из областного бюджета. Стоимость контракта составила 237,6 миллиона рублей.
В конце сентября 2020 года, за два месяца до предполагаемого завершения работ, контракт был разорван в одностороннем порядке.
В Министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области объяснили такой поступок ошибкой подрядчика, который выполнил работы по обустройству фундамента с существенным отклонением от проекта. Пока сроки возобновления строительства не называются.
Напомним, согласно контракту, подрядчик должен был разработать рабочую документацию, построить четырехэтажное здание с тренировочной площадкой и благоустроить прилегающую территорию. Для это был выделен участок с площадью 20,3 тысячи квадратных метра.