В Партии пенсионеров назвали цифровую дискриминацию тормозом экономики

Профессионалы убеждают окружающих, что получать государственные услуги в цифровом виде проще, чем в бумажном. Здесь не приходится стоять в очереди, заполнять разные формы на бумаге и так далее. В то же время цифровизаторам часто непонятно, что не каждый пенсионер обладает для этого достаточным уровнем компетенции. Когда данное понимание приходит, специалисты обещают когда-нибудь каждого научить обращаться с компьютером. А что же делать лицам преклонного возраста на данный момент?