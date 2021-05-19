В Партии пенсионеров назвали цифровую дискриминацию тормозом экономики

Члены партии отмечают, что пожилым людям из-за эйджизма, или возрастной дискриминации, проблематично даже сохранить за собой рабочее месте. О том, чтобы найти новую работу, речь вообще не идет. На данный момент преподавательская и научная деятельность тоже ограничена возрастом. Нередко это объясняют внедрением компьютерных технологий. Однако нужно помнить, что не все пенсионеры способны в кратчайшие сроки освоить компьютер, пишет newsnn.ru.
В марте текущего года глава центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков побывал в городе высоких технологий Иннополисе. Политику рассказали о стратегии, которая поможет качественно обучить компьютерным технологиям пенсионеров и предпенсионеров. К примеру, на базе регионального отделения партии в Нижегородском регионе стартовал проект «Эстафета поколений». Его реализуют для пожилых людей, давая им уроки цифровой грамотности.
Подчеркнем, что у Партии пенсионеров есть собственное видение проблемы. Активисты полагают, что новые технологии можно создавать только путем объединения усилий современных творческих молодых людей и представителей старшего поколения. У последних имеются хорошее фундаментальное образование и значительный опыт практической деятельности.
По словам председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергея Полыганова, в наши дни модно критиковать «эйджизм» (дискриминацию по возрастному признаку). В Российской Федерации подобная дискриминация имеет место, сомнений в этом нет. Вспомним хотя бы проблемы предпенсионеров и пенсионеров с поиском работы.
Люди скрывают за модным словом неумение поставить себя на место другого человека. Рассуждениями по принципу «раз я могу, значит, все могут, а кто не может — сам виноват», например, грешат отечественные цифровизаторы.
Профессионалы убеждают окружающих, что получать государственные услуги в цифровом виде проще, чем в бумажном. Здесь не приходится стоять в очереди, заполнять разные формы на бумаге и так далее. В то же время цифровизаторам часто непонятно, что не каждый пенсионер обладает для этого достаточным уровнем компетенции. Когда данное понимание приходит, специалисты обещают когда-нибудь каждого научить обращаться с компьютером. А что же делать лицам преклонного возраста на данный момент?
В РФ до 2030 года реализуется Стратегия развития информационного общества. В ней прописано, что граждане должны иметь возможность выбирать, в какой форме получать госуслуги — цифровой или традиционной. Это и должно стать предметом контроля со стороны общества. Пенсионерам надо дать возможность выбирать. И безусловно, им необходимо помогать в обучении цифровой грамотности.