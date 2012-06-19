«Микс жанров, джем-сессии от музыкантов со всей России», - так описывает организатор программу лупинг-фестиваля в Нижнем Тагиле

В ДК НТМК состоится настоящий праздник музыки. Выступление каждого из участников лупинг-феста становится впечатляющим событием для зрителей, но впервые эти музыканты дадут совместный концерт на одной площадке. Нас ожидает четырехчасовая концертная программа, безумный микс музыкальных жанров, и, конечно жеЭ джем-сессии от участников рассказывает организатор фестиваля в Нижнем Тагиле Андрей Батурин.

По его словам, мероприятие не ограничится определенными музыкальными стилями и направлениями. Но, несмотря на то, что каждый из участников выступает в свойственной только ему манере, их объединяет именно подход к созданию и воспроизведению музыки - Live Looping.

В этот вечер на сцене выступят музыканты из разных городов России, а так же специальный гость Вахтанг Каландадзе, приезд которого стал возможен благодаря корпорации «Roland», лидеру в производстве музыкального оборудования добавил Андрей.

Фото со страницы события ВКонтакте.

Часто россияне проводят корпоративные мероприятия, выпускные вечера и другие коллективные праздники в Турции. Их привлекает хороший сервис в отелях Турции и приемлемые цены на путевки. В общем, курорты Турции уже давно стали любимым местом проведения отпусков россиян.