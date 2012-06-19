В Нижнем Тагиле пройдет конкурс «Лучший налогоплательщик года»

Главнымусловием отбора станет своевременная и полная уплата налогов и другихобязательных платежей в бюджет. Все участники будут поделены на три категории,для каждой отчетная сумма будет разной. Так, для организаций она должна быть неменьше 30 млн рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства неменее 6 млн рублей, для ИП сумма уплаченных налогов должна быть не меньше 1 млнрублей.