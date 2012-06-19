В Нижнем Тагиле пройдет конкурс «Лучший налогоплательщик года»
19 июня 2012, 13:40Общество
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Администрация Нижнего Тагила в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, проводит конкурс на лучшего налогоплательщика по итогам 2011 года. Участие могут принимать юридические и индивидуальные предприниматели, работающие на территории Нижнего Тагила не менее 2-х лет.
Главнымусловием отбора станет своевременная и полная уплата налогов и другихобязательных платежей в бюджет. Все участники будут поделены на три категории,для каждой отчетная сумма будет разной. Так, для организаций она должна быть неменьше 30 млн рублей, для субъектов малого и среднего предпринимательства неменее 6 млн рублей, для ИП сумма уплаченных налогов должна быть не меньше 1 млнрублей.
Жюри также будет интересовать наличиеположительного финансового результата хозяйственной деятельности в отчетномгоду, рост прибыли. Заявки и документы на участие в конкурсе принимаются по 30июня в Администрации города по адресу ул. Пархоменко,1А, кабинет 415, тел.41-09-77.
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