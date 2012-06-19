Вагонка к Дню города будет вся в цветах

Наибольшеевнимание уделено, конечно, значимым местам города: Кургану памяти, площадиТанкостроителей, площади Славы, а также площади перед дворцом им. Окунева, умузея бронетанковой техники. Все работы проводят активисты молодежнойорганизации«Уравагонзавод» и коллективы механосборочного производстваУралвагонзавода, которые обязуются ухаживать за цветами весь вегетативныйпериод: пропалывать и поливать в случаезасухи.

На Кургане памяти уже сделана большая часть работ,высажено 20 тысяч корней цветов. Впереди озеленение подножия постамента танкаТ-72. Там, как сообщает пресс-служба УВЗ, высадят более 12700 саженцев петуний, сальвий ицинерарий. Будем ждать результатов работы, ведь так приятно прогуляться свежей,яркой и красивой территории родного города.

Цветы всегда радуют глаз. И неважно, высажены они в городские клумбы или приподнесены в прекрасном букете. Каждый согласится, что подаренные цветы располагают адресата. Правда, иногда не хватает времени, чтобы лично посетить цветочные магазины и выбрать подходящий букет. В этом случае на помощь придет интернет магазин цветов. Здесь можно выбрать цветы на заказ, а также оформить доставку в нужное место.