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Главным вопросом для селян остается состояние дорог
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главным вопросом для селян остается состояние дорог

19 июня 2014, 10:45ОбществоCorey
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