Главным вопросом для селян остается состояние дорог

Согласно докладам глав территориальных администраций в большинстве сельских населенных пунктов главными остаются проблемы транспортного и водного снабжения. После прошедшего паводка состояние дорог, соединяющих ряд сел и деревень с городом, значительно ухудшилось. С просьбой провести грейдирование на своих территориях к мэру обратились руководители практически всех присоединенных населенных пунктов. Решить вопрос Сергей Носов поручил директору МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Александру Полушину.

В Висимо-Уткинске и Ёкве жители ждут от власти помощи в улучшении водоснабжения. В планах дополнительно пробурить четыре артезианские скважины в поселке и одну в деревне. Заниматься данной проблемой поручено начальнику управления городским хозяйством Администрации города Владимиру Юрченко.

На совещании также обсудили вопросы, связанные с передачей инженерных сетей в селе Покровское-1, инвентаризацией земельных участков и работой уличного освещения в поселке Уралец, ремонтом моста в поселке Студеный, улучшением электроснабжения в деревне Баронская.

В завершении совещания Глава города сообщил о том, что в сельских населенных пунктах в ближайшее время появятся пять новых детских площадок. Уже определены места под их расположение.