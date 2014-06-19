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Клещи атакуют Средний Урал. Случаи заболевания зарегистрированы и в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Клещи атакуют Средний Урал. Случаи заболевания зарегистрированы и в Нижнем Тагиле

19 июня 2014, 14:20Общество
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