Клещи атакуют Средний Урал. Случаи заболевания зарегистрированы и в Нижнем Тагиле

Только 29% укушенных были привиты от клещевого вирусного энцефалита. Противоклещевой иммуноглобулин для профилактики получили 42% тех, у кого не был произведен полный курс прививок против клещевого вирусного энцефалита.

Наибольшие показатели обращаемости в связи с укусом клеща зарегистрированы на территории муниципальных образований: Верхнесалдинский ГО, ГО Нижняя Салда, ГО ЗАТО Свободный, ГО Верхний Тагил. Объектами риска, как и прежде, являются территории коллективных садов сообщили в Роспортебнадзоре.

С начала сезона 2014 года по предварительным диагнозам зарегистрировано 26 экстренных извещений на случаи заболевания клещевым энцефалитом и 12 извещений на случаи заболевания клещевым боррелиозом. На 16 июня диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 1 больного и клещевой боррелиоз у 6 больных. Случаи заболевания клещевыми инфекциями (по предварительным диагнозам) зарегистрированы на территории муниципальных образований: ГО Нижний Тагил, ГО Нижняя Салда, Кировградский ГО, ГО Верхний Тагил, Горноуральский ГО, Невьянский ГО, МО Верхнесалдинский ГО.

В лаборатории Нижнетагильского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 2887 клещей, из них антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 7% проб, боррелии в 30% проб, возбудители анаплазмоза в 0,5% проб, эрлихиоза в 3,4% проб.

В лечебно-профилактических учреждениях округа сделано 73,8 тыс. прививок (40% от запланированного), что на 11% выше уровня аналогичного периода 2013 года (32,7 тыс. прививок).

На территории Горнозаводского управленческого округа акарицидными обработками охвачено 898 га, что на уровне аналогичного периода прошлого года. В сезон 2014 года отмечена большая активность садоводов по проведению акарицидных обработок индивидуальных садовых участков.