Совместный отдых - это тест на совместимость

Многим представительницам прекрасной половины человечества страшно даже представить себе первое совместное путешествие с возлюбленным. Некоторые, вспоминаю неудачный личный опыт, считают, что отпуск с партнером – это ревнивые взгляды на пляже, нескончаемые нарекания по поводу длительных сборов, нежелание посещать ночные клубы и прочие развлекательные заведения. А так ли печально обстоят дела в действительности? Возможно, отдых оставил неприятные воспоминания из-за неудачного выбора маршрута и места пребывания? Отправляясь в путешествие с возлюбленным, вы соглашаетесь на прохождение своеобразного теста на совместимость, от результата которого напрямую зависит успех дальнейшего развития отношений.

Не туристическое путешествие, а научно-исследовательская экспедиция

Возможно, это звучит неправдоподобно, но совместный тур с партнером – это прекрасная возможность не только насладиться друг другом вдали от повседневных хлопот и бесконечной суеты трудовых будней, но и распознать его характер. Привычки мужчины, его поведение во время путешествия станут поводом для размышлений над тем, насколько крепким будет ваш союз. Даже совместное проживание в одном из комфортабельных номеров, которые предлагает, например, отель негреско ницца, покажет, как будет вести себя благоверный в злободневных буднях семейной жизни.

Демо-версия супружеской жизни

Общие интересы и обоюдные желания, касающиеся организации досуга, разногласия на почве банальных трудностей не только дают повод задуматься о целесообразности продолжения отношений, но и помогают найти компромиссы во избежание конфликтов в дальнейшем. Согласно результатам исследований британских экспертов, первое совместное путешествие заканчивается расставанием для 60 процентов пар. Поводом для споров может послужить любой пустяк: какие отели мюнхен, которые предлагает туристам, лучше, куда отправиться на экскурсию, какой ресторан посетить вечером.

Секрет успешного путешествия