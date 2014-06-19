В Москве прошло вручение звезды ордена «Гордость нации»

За 7 лет данное мероприятие стало хорошей традицией, которую активно поддерживают Правительство Москвы, Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, Министерство культуры РФ, Министерство спорта РФ, Лига социального партнерства.

Основной целью бала является привлечение внимания деловой элиты к социальным и экономическим процессам в России, особое внимание уделяется благотворительным направлениям. В этом году награду в номинации «За создание эффективной и самое главное, социально-значимой бизнес-модели» получили президент косметической компании Desheli Даниэль Полонский и генеральный директор компании Эдуард Филбгер.

На сегодняшний день, это одна из новаторских концепций бизнеса, которая стала эффективным инструментом развития малого и среднего бизнеса в стране, дав возможность многим предпринимателям открыть рентабельный и стабильный бизнес, который является одной из основ российской экономики. Компания насчитывает более трехсот представительств в мире, около двухсот из которых находится в разных регионах России. Благодаря этому появляются новые рабочие места в удаленных регионах, в которых так нуждается население.

Компания Desheli занимает активную социальную позицию и является постоянным спонсором многих масштабных спортивных мероприятий для инвалидов, например, организуемых Федерацией самбо Москвы, инициатором различных благотворительных акций в регионах, поддерживая ветеранов, инвалидов, детей-сирот и других нуждающихся, оплачивая проведение лечения и операций в России и за рубежом.

Также компания является партнером благотворительных проектов «АиФ Доброе сердце» и «Ищу маму» от журнала Star Hit, помогая находить сиротам родителей и поддерживая нуждающихся в лечении детей, оказывает помощь военнослужащим и многодетным семьям.

Справка о награде – звезда ордена «Гордость нации»

Данная награда существует с 2007 года и вручается 2–3 раза в год известным спортсменам, политикам и представителям социально-активного бизнеса.

Один из организаторов бала – Лига Социального Партнерства на протяжении многих лет реализует долгосрочную Всероссийскую акцию «Здоровые дети – сильная Россия», которая стартовала по инициативе Президента РФ В.В. Путина.