Веселые каникулы с УВЗ! Юных тагильчан каждый четверг ждут на праздник (ФОТО)

Практика по организации досуга детей в летний период появилась на Уралвагонзаводе в прошлом году и показала, что веселые детские мероприятия пользуются большой популярностью у ребят и их родителей. Как и в прошлом, в нынешнем году специалисты Дворца культуры и отдела социальной работы головного предприятия корпорации УВЗ разработали целый комплекс детских игровых мероприятий. Уже прошли первые программы - «Маленький чемпион», посвященная Дню защиты детей и прошедшим Олимпийским играм в Сочи, и «Путешествие в Лукоморье», ко дню рождения выдающегося русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. В них приняли участие порядка 800 ребят.

День России ребята отметили 11 июня веселой концертной программой «Моя Россия», с привлечением коллективов Дворца культуры – «Гусарики» и «Прима-ART». Здесь же дети занимались рисованием на асфальте. А самые маленькие научились рисовать российский флаг.

Сегодня пройдут летние Олимпийские игры. Мастер-класс по жонглированию дадут спортсмены циркового коллектива «Улыбки друзей». Для ребят пройдут соревнования, будут вручены медали и призы.

Впереди много новых тематических праздников. 26 июня встреча «Давайте дружить», а 3 июля ребята повторят правила дорожного движения с увлекательным спектаклем-игрой «Мой друг – Светофор». «Армейскую зарядку» проведут с детишками 10 июля. 24 июля пройдет праздник «Кисточкин приглашает». Мастер класс проведут руководители изо-студии Дворца культуры имени И.В. Окунева. 24 июля всех желающих приглашают на «Танцевальный марафон», где пройдет фитнес-урок по разным видам аэробики. А 31 июля приходите на настоящую рыбалку и отметьте День Нептуна вместе со своими детьми.

7 августа состоится программа «Быстрее, выше, сильнее». 14 августа центральная площадь Дворца ждет левшей на праздничную программу «Все наоборот». Яблочный спас отметят фольклорным праздником 21 августа. Народные песни, игры и танцы ждут всех пришедших. А 28 августа ребята отправятся в «Мир Диснея» вместе с театрализованным мини-спектаклем и веселой игровой программой. Завершится летний праздничный марафон 1 сентября программой для первоклассников «Первый раз в первый класс». За время летних праздничных программ ни один ребенок не останется без внимания и подарка от Уралвагонзавода.

Если родной город немного наскучил, самое время оправиться за границу! Например, туры на Мальдивы - цена очень привлекательная. Причем, в отличие от других тропических островов, там отсутствую опасные или ядовитые животные, а значит, можно безбоязненно брать с собой детей.