Байкеры Нижнего Тагила готовятся к прощанию с погибшей в ДТП Татьяной Чепелевой (ФОТО)
19 июня 2017, 19:35Общество
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Мотолюбители Нижнего Тагила скорбят о гибели Татьяны Чепелевой, погибшей в аварии на Тюменском тракте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильские байкеры и мотоциклисты хотят собрать колонну на прощание с Татьяной, которая погибла в ДТП на объездной дороге в Тюмени.
Напомним, 18 июня молодая мама попала в аварию вместе с мужем, когда возвращалась из Тобольска с рок-фестиваля.
Муж Татьяны, Даниил, остался жив, Татьяна погибла на месте происшествия. У молодой женщины осталась 4-летняя дочь.
Общее горе объединяет. Если у вас есть желание проститься с Татьяной, присоединяйтесь. Информация о времени панихиды известной тагильской байкерши будет сообщена позднее в группе Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил.
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Фото: страница тагильчанки ВКонтакте.
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