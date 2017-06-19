Байкеры Нижнего Тагила готовятся к прощанию с погибшей в ДТП Татьяной Чепелевой (ФОТО)

Тагильские байкеры и мотоциклисты хотят собрать колонну на прощание с Татьяной, которая погибла в ДТП на объездной дороге в Тюмени.

Общее горе объединяет. Если у вас есть желание проститься с Татьяной, присоединяйтесь. Информация о времени панихиды известной тагильской байкерши будет сообщена позднее в группе Мотоклуб «Revolvers» Нижний Тагил.