Незаконную деятельность пункта приема металлолома пресекли полицейские Нижнего Тагила (ФОТО)
19 июня 2017, 11:00Общество
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Полицейские Нижнего Тагила пресекли незаконную деятельность пункта приема металлолома, находящегося по ул. Черных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о нахождении в одном из частных домов по ул. Черных пункта по незаконной приемке металла поступила правоохранителям от бдительных местных жителей. Сотрудники ОП №16 и группы по исполнению административного законодательства выехали на место для проверки сообщения.
Сообщение граждан подтвердилось. Кроме того, на территории скупки обнаружились виды металлов, разрешенные к приему только в специализированных учреждениях.
Металл с территории пункта приема вывезен на утилизацию. Сейчас проводится проверка, результатом которой станет соответствующее процессуальное решение.
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Фото: МВД «Нижнетагильское»
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