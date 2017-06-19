Погибшая в ДТП нашла водителя в онлайн-сервисе попутчиков: новые подробности смертельной аварии на Серовском тракте (ФОТО)

Как стало известно TagilCity.ru, 50-летняя Наталья ехала в Екатеринбург с незнакомым водителем. За рулем иномарки был мужчина, с которым погибшая договорилась о поездке на популярном сервисе поиска попутчиков. Автомобиль вылетел с сырой дороги, перевернулся и оказался в кювете. Женщина погибла на месте.

Она работала в банковской сфере, эти дни она дорабатывала, а потом хотела уезжать к дочери в Самару рассказал собеседник редакции.

Прощание с женщиной, чья жизнь оборвалась на Серовском тракте утром 19 июня, состоится в Кушве. По данным редакции, в Свердловскую область из Самары уже едет дочь погибшей.