Количество детей-отказников уменьшилось на 30% в Свердловской области

В министерстве соцполитики объяснили снижение числа детей-отказников ранним выявлением неблагополучных семей, а также оказанием помощи ждущим малыша матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Статистика приводится за последние три года. Так, если в 2015 году родители оставляли 119 детей, то в 2017 число отказников сократилось до 84.

На сегодняшний день на 2,7% стало больше семей, в которых воспитываются приемные дети. Более 90% сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, сообщает «Комсомольская правда».