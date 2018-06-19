Количество детей-отказников уменьшилось на 30% в Свердловской области
19 июня, 22:15Общество
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Количество детей, от которых отказались родители, уменьшилось на 30% в Свердловской области.
В министерстве соцполитики объяснили снижение числа детей-отказников ранним выявлением неблагополучных семей, а также оказанием помощи ждущим малыша матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Статистика приводится за последние три года. Так, если в 2015 году родители оставляли 119 детей, то в 2017 число отказников сократилось до 84.
На сегодняшний день на 2,7% стало больше семей, в которых воспитываются приемные дети. Более 90% сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях, сообщает «Комсомольская правда».
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