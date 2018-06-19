Улицы Бондина и Кулибина в Нижнем Тагиле будут благоустроены

Так, жители домов по улице Садовая получили ответ на вопрос по поводу благоустройства железнодорожного района от ТЦ «Райт» до улицы Кулибина, в районе улицы Бондина и переулка Невьянский. Начальник управления архитектуры и градостроительства Константин Никкель сообщил, что эскиз проекта согласован с заказчиками и представлен главе Тагилстроевского района.

Жильцы бывшей станции Горбуново несколько десятилетий ждали решения проблемы оформления строений в силу того, что населенный пункт поселка Чащино не был сформирован. Владислав Пинаев рассказал, что заявителям следует провести межевание участков земли на которых построены их дома и поставить их на кадастровый учет.

По мнению Владислава Пинаева, подобные мероприятия помогают услышать насущные вопросы граждан города из первых уст и перейти к их оперативному решению.