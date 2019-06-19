Госдума сняла запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях
Госдума на пленарном заседании приняла закон, разрешающий выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях, сообщается на сайте ведомства. На культивацию будет установлена государственная монополия.
Закон урегулирует систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством наркотиков.
Культивирование и переработка, будет осуществляться государственными компаниями, у которых есть лицензия на эту деятельность. По словам ведомства, сейчас требованиям соответствуют только две государственные компании.
В пояснительной записке указано, что девять из десяти компаний, контролирующих «рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия», находятся в юрисдикции стран, применивших санкции в отношении России. По словам авторов, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности России.
Напомни, до 19 июня в России было разрешено выращивать наркосодержащие растения только в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.