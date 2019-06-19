Госдума сняла запрет на выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях

Закон урегулирует систему правоотношений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, для обеспечения возможности их использования в промышленных целях, не связанных с производством наркотиков.

Культивирование и переработка, будет осуществляться государственными компаниями, у которых есть лицензия на эту деятельность. По словам ведомства, сейчас требованиям соответствуют только две государственные компании.

В пояснительной записке указано, что девять из десяти компаний, контролирующих «рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия», находятся в юрисдикции стран, применивших санкции в отношении России. По словам авторов, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности России.