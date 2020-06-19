В Свердловской области появятся участки для мобильного голосования по Конституции
Сегодня, 17:02ОбществоФото: Департамент информационной политики
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В Свердловской области по просьбам жителей стартовало открытие участков для подачи заявлений о голосовании по поправкам в Конституцию не по прописке.
Сюжеты: Конституция 2020
Новый пункт для приема заявлений был организован в поселке Флюс. Граждане, находящиеся там, могут подать заявление на голосование по месту прибывания. В поселке нет своего избирательного участка, но так как около 150 человек ежегодно приезжает в сады, местный ТОС обратился в избирком с просьбой открыть мобильный участок для голосования.
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Разместить его планируют в местном магазине. Тут уже начался прием заявлений от тех, кто хочет проголосовать, находясь в саду. А 27 июня в дни предварительного голосования тут будет работать мобильный пункт.
Напомним, 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
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