В Свердловской области появятся участки для мобильного голосования по Конституции

Новый пункт для приема заявлений был организован в поселке Флюс. Граждане, находящиеся там, могут подать заявление на голосование по месту прибывания. В поселке нет своего избирательного участка, но так как около 150 человек ежегодно приезжает в сады, местный ТОС обратился в избирком с просьбой открыть мобильный участок для голосования.