Десятки летающих людей поднимутся в небо на Урале

Спортсмены на Урале будут выяснять в соревновании в небе, кто из них быстрее и точнее преодолеет воздушную дистанцию. «Кубок Урала» пройдёт в субботу в Камышловском районе вблизи Екатеринбурга. Участвовать будут десятки парапланеристов.

Задачей каждого спортсмена станет пролететь через несколько обозначенных точек максимально быстро. Их полёт будут фиксировать специальные приборы. Таких точек планируется от трёх до семи и общая длина маршрута составит 60-70 километров. Участники окажутся запущены в воздух при помощи буксировочного комплекса на высоту в 300 метров, а затем при помощи воздушных потоков спортсмены должны подняться на высоту в 1,5-2 тысячи метров. Старт спортсменов обычно производится за полтора часа и средняя скорость полёта составляет 30-35 километров в час. Иногда участники даже после сбора последней указанной точки продолжают свой полёт, который может составить 80-90 километров. Выбор места для проведения этого соревнования обусловлено наличием в Камышловском районе дорог, которые позволят подбирать приземлившихся, а также наличием населенных пунктов и водных источников с рощами, в которых можно укрыться от палящей жары. Такие соревнования — это возможность презентовать этот вид спорта в регионе, так как сейчас о нем никто не знает. У нас регион очень красивый, интересный. Свободные полеты — это большое приключение, это отличный способ проводить время. Ты взлетаешь в одном районе, приземляешься в совершенно незнакомом месте, складываешь снаряжение в рюкзак. И у тебя начинается следующий этап приключений! рассказывает организатор «Кубка Урала» Михаил Бушленов для E1.RU. Бушленов организовывает подобные соревнования без спонсорской поддержки, практически в одиночку, но искренне надеется, что уже через несколько лет на Урале ситуация изменится и появятся базы для подготовки пилотов в соответствии с мировым классом. Тагильчанин Евгений Санников стал чемпионом всероссийских соревнований по велоспорту Соревнование пройдёт без зрителей, так как проводится в первый раз, но за его ходом можно проследить на сайте организации. Напомним, что 16 июня победителем на всероссийских соревнованиях по велоспорту стал тагильчанин Евгений Санников, выполнив при этом спортивный разряд Кандидата в мастера спорта.

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