Как предсказывают погоду

В главные мировые центры данных, находящиеся в Москве, Вашингтоне и Мельбурне, стекается информация о погоде со всего мира. Ежедневно в одно и тоже время по Гринвичу все метеостанции мира проводят измерения температуры, влажности, скорости ветра и других параметров, все эти данные стекаются в три мировых центра, которые обмениваются этими данными между собой. Если в результате конфликтов между странами эта цепочка прервется, никто не сможет составить ни одного точного прогноза.

Как же составляется прогноз погоды? Для начала нужно измерить текущую погоду. Такие измерения проводятся в полевых условиях – на метеостанциях.

В будках находятся термометры для измерения температуры и прибор для измерения влажности воздуха (в нем используются волосы натуральной блондинки – они лучше всего реагируют на изменения влажности).

В таких будках происходят замеры температуры. Белые – чтобы не нагревались на солнце, с отверстиями в корпусе – чтобы измерять температуру окружающего воздуха, а не температуру внутри будки.

А этот прибор, похожий на железный цветок, собирает осадки. Внутри ведро, а вокруг лепестки – чтобы отсекать лишнюю влагу, которую может нахлестнуть ветер.

Потом из ведра осадки переливаются в колбу, снег растапливается – и нам сообщают их уровень.

А термометры в земле измеряют температуру почв. Эта информация используется в сельском хозяйстве, по ней определяют, когда сажать, а когда собирать урожай.

Будка, похожая на туалет, таковым не является. Внутри нее находятся заборники воздуха. Специальные шприцы закачивают воздух, который потом отправляется в лабораторию на исследования. Метеорологи рассказывают, что иногда в летнее время недалеко от площадки жарят шашлыки. Тогда приходится пробы воздуха сопровождать запиской, поясняющей что рядом жгли костер, жарили мясо, и поэтому состав воздуха именно в этой точке может быть специфичен.

Облачность определяется на глазок. Синее небо – 0 баллов, затянуто тучами – 10 баллов. А это 3 балла:

С уличной метеоплощадки перемещаемся в помещение метеостанции. Это рабочее место метеоролога.

После измерения всех параметров на площадке составляется специальный шифр. Этот шифр един для всех метеорологов в мире, в любой точке земного шара его смогут без проблем расшифровать. Свой код присваивается каждому природному явлению. Потом набор кодов природных явлений по электронной почте отправляется в гидрометцентр. Там полученные со всех российских и мировых метеостанций данные вводятся в компьютер. Компьютер рисует погодные карты. Белые облака – это циклоны и антициклоны. В их эпицентрах и местах столкновений обычно очень плохая погода. Например, сейчас не везет отдыхающим на Черном море.

Но прогноз составляет не компьютер. По картам погоды, нарисованным компьютером, синоптик прогнозирует, куда какой циклон или антициклон пойдет дальше. От этого зависит, какая температура – куда придет, как она изменится.

На фото сотрудник Гидрометцентра Леонид показывает схему, которую рисует компьютер, а анализирует человек.

Гидрометцентр выдает точный прогноз погоды на 2-е и 3-е сутки. Дальше точность значительно снижается.

И напоследок ответы на каверзные вопросы.

Почему не сбываются прогнозы погоды?

Прогнозы могут не сбываться по разным причинам. Но самая распространенная – деньги. Многие СМИ жадничают и выкупают прогнозы не каждый день, а, например, пару раз в неделю. И выдают в эфир устаревшую информацию. А Гидрометцентр может уточнять и корректировать прогнозы несколько раз в день.

100% точности от метеорологов не может требовать никто, ведь и человеку, и компьютерам свойственно ошибаться. Но все-таки Гидрометцентру удается предсказать погоду с высокой точностью.

Когда нам ждать глобального потепления и всемирного потопа?

Синоптики отвечают, что всемирного потопа мы не дождемся. Представьте ванну с водой. Если туда бросить лед, вода поднимется? Да, потому что объем увеличился. А, если лед растает? Вода не поднимется, так как объем льда просто перешел в объем растаявшей воды. А большинство льда на нашей планете находится в океане. Если он растает – уровень воды в океане не поднимется. Сухой лед есть только в Гренландии, горах и в Антарктиде но, по заверениям синоптиков, таять в ближайшее время он не собирается.

Да и глобальное потепление не намечается. Согласно мировой статистике, среднегодовая температура за сто лет увеличилась всего лишь на сотую часть градуса.

Опасно ли разгонять облака?

Нет, не опасно. Реагенты, которые используются при разгоне облаков, содержат меньше вредных веществ, чем автомобильные выхлопы.

Как наказывают за ошибки в прогнозах погоды?