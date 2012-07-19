Госпожнадзору России исполнилось 85 лет

Основной задачей этой службы с момента ее создания является предупреждение и профилактика пожаров. На территории нашего муниципального образования надзор за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляет отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил. В его составе два подразделения - отделение дознания и административной практики и отделение надзорной деятельности. Общая численность отдела составляет 26 человек. На подконтрольной отделу территории расположено 24 населенных пункта, в которых проживает более 380 тысяч человек.

Сотрудники отдела осуществляют надзор за соблюдением мер пожарной безопасности, проводят мероприятия по противопожарной агитации и пропаганде, проводят расследования по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности, ведут учёт пожаров и их последствий. Также они обеспечивают контроль за соответствием требованиям пожарной безопасности производства и реализации товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной сертификации, а также за изготовителями (поставщиками) материалов, изделий и оборудования.

С 2009 года на отдел надзорной деятельности была возложена еще одна функция - надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного характера, в настоящий момент он осуществляется более чем на 4 тысячах объектов. Сотрудники выявляют нарушения требований норм безопасности, в том числе применяют меры административного воздействия на руководителей предприятий и граждан. Особое внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей, образовательным учреждениям, жилому сектору.

В 2011 году сотрудниками отдела надзорной деятельности было проведено 1335 проверок на объектах надзора, за нарушение требований пожарной безопасности составлено 690 протоколов на юридических, на должностных лиц и граждан. Организовано 327 проверок по пожарам и свыше 1000 по загораниям. В течение прошлого года сотрудники ОНД обучили мерам пожарной безопасности и правилам поведения при пожаре более 120 тысяч жителей. За 6 месяцев 2012 года сотрудниками ОНД проведено 53 консультации для юридических лиц, руководителей предприятий, организаций и граждан по вопросам пожарной безопасности.