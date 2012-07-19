Награждены лучшие работники торговли Нижнего Тагила

Свыше 20 руководителей и специалистов были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства торговли, питания и услуг Свердловской области и Главы города.

Как сообщила начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Администрации города Татьяна Семиколенных, только за последние полгода в Нижнем Тагиле появилось 14 новых магазинов и 11 – предприятий общественного питания. В сфере торговли действуют свыше 2900 предприятий, в том числе почти полторы тысячи магазинов и более 1300 нестационарных точек, а также 533 предприятий общепита, 50 сетевых розничных компаний.

По обороту розничной торговли Нижний Тагил ежегодно стабильно занимает второе место среди городов Свердловской области. Оборот предприятий общественного питания за прошедший год увеличился на 124%. Общая площадь торговых залов составляет 242 тыс. кв. метров.