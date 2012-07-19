Недалеко от Висимского заповедника горел лес. Совокупными силами потушить удалось (ФОТО)

Возгорание произошло в районе Верхнетагильской ЛЭП, дым сразу заметили пожарные сторожа заповедника и предложили помощь. Конечно, в устранении огня заинтересованы все. Достаточно вспомнить пожары 2010 года, когда как раз сильно пострадали леса около Кировграда, Верхнего Тагила и Висимского заповедника.

Эта территория – зона ответственности лесного хозяйства. Я попросил лесничество держать нас в курсе событий, когда они прибудут на место. Но связи не было. И мы с Александром Свинцовым решили поехать туда сами на квадроцикле. Предложили помощь и обсудили план действий. Пожар был низовой и подземный площадью чуть больше гектара. Заповедник выделил лесопожарный трактор для опашки территории, а также два квадроцикла и четырех помощников. Во вторник мы с утра приехали на место возгорания, вместе с работниками лесничества позаливали огонь, потом прибыл наш трактор и начал опахивать пожар. Возгорание было локализовано Алексей Спирин, заместитель директора заповедника по охране.