Недалеко от Висимского заповедника горел лес. Совокупными силами потушить удалось (ФОТО)
Несколько дней понадобилось на то, что локализовать и практически ликвидировать пожар недалеко от Висимского биосферного заповедника.
Возгорание произошло в районе Верхнетагильской ЛЭП, дым сразу заметили пожарные сторожа заповедника и предложили помощь. Конечно, в устранении огня заинтересованы все. Достаточно вспомнить пожары 2010 года, когда как раз сильно пострадали леса около Кировграда, Верхнего Тагила и Висимского заповедника.
Эта территория – зона ответственности лесного хозяйства. Я попросил лесничество держать нас в курсе событий, когда они прибудут на место. Но связи не было. И мы с Александром Свинцовым решили поехать туда сами на квадроцикле. Предложили помощь и обсудили план действий. Пожар был низовой и подземный площадью чуть больше гектара. Заповедник выделил лесопожарный трактор для опашки территории, а также два квадроцикла и четырех помощников. Во вторник мы с утра приехали на место возгорания, вместе с работниками лесничества позаливали огонь, потом прибыл наш трактор и начал опахивать пожар. Возгорание было локализовано Алексей Спирин, заместитель директора заповедника по охране.
Фото пресс-службы Висимского заповедника.
Как предположили представители заповедника, человеческий фактор стал причиной пожара (были замечены следы пребывания человека). На сегодняшний момент пожар практически ликвидирован. Он не сможет распространяться из-за находящегося в том месте болота, однако, из-за этого же сложно его полностью потушить. По мнению Алексея Спирина, только хороший ливень длительностью в несколько часов и снижение температуры воздуха градусов на 10 помогут избежать новых пожаров.
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