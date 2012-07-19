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Недалеко от Висимского заповедника горел лес. Совокупными силами потушить удалось (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недалеко от Висимского заповедника горел лес. Совокупными силами потушить удалось (ФОТО)

19 июля 2012, 15:26Общество
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