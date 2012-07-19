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«Праздник цветов», «Киндерград», парад духовых оркестров и многое другое в честь Дня города Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Праздник цветов», «Киндерград», парад духовых оркестров и многое другое в честь Дня города Нижнего Тагила

19 июля 2012, 16:15Общество
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