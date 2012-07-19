«Праздник цветов», «Киндерград», парад духовых оркестров и многое другое в честь Дня города Нижнего Тагила

Торжественные мероприятия будут проходить с 9 по 12 августа, но все самое интересное придется, конечно, на выходные. Так, в субботний день состоится парад-фестиваль духовых оркестров (зрелище, всегда приковывающее внимание горожан), фестиваль «Тагильский букет» и мероприятие «Праздник цветов». Последнее, как утверждает пресс-служба Администрации, станет одним из самых красивых событий. Еще бы, по улице Горошникова пройдет настоящее шествие, которое закончится развлекательной программой в парке им. Бондина.

На воскресный день намечено «Тагильское подворье», впервые пройдет театрализованная программа «Киндерград». В этот день состоится праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы из Чехии и Кривого Рога (наш город-побратим). В завершение праздника тагильчане посмотрят пиротехническое шоу.

Особенно День города запомнится любителям спорта. На стадионе «Юность» состоится грандиозный праздник, пройдут чемпионаты по стритболу, парусному спорту. Более того, состоятся соревнования по мотокроссу, турниры по пляжному волейболу, шахматам, шашкам, теннису. Состоятся также показательные выступления спортсменов. Одним из самых приятных событий станет открытие футбольного поля на стадионе «Высокогорец».

Таким образом, празднование Дня города в Нижнем Тагиле в этом году станет действительно незабываемым.