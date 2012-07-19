Уралвагонзаводцы собрали гуманитарную помощь для пострадавших в Крымске
19 июля 2012, 10:15Общество
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Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, в Крымск была отправлена гуманитарная помощь, которую собрали заводчане. Людям была собрана одежда, гигиенические принадлежности, медикаменты, еда, вода и детское питание.
Все это с надеждой помочь несли рабочие металлургического, вагоносборочного, механосборочного и других подразделений. Кроме того профсоюзная организация закупила для пострадавших одеяла и постельное белье.
Руководство корпорации также перечислило деньги Краснодарскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Красный крест».
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