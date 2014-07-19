Через 60 мин мы найдём вам любую спецтехнику в Н.Тагиле и Свердловской области.
19 июля 2014, 11:10ОбществоЕвгений Иванович
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Мы найдём вам любую строительную или дорожную спецтехнику в течении 1 часа в Свердловской области по рыночной цене!!! Автокраны 10-50 тонн, Автовышки до 22 метров, Экскаваторы погрузчики с навесным...
Мы найдём вам любую строительную или дорожную спецтехнику в течении 1 часа в Свердловской области по рыночной цене!!! Автокраны 10-50 тонн, Автовышки до 22 метров, Экскаваторы погрузчики с навесным оборудованием, Самосвалы и длинномеры до 40 тонн, Автогрейдеры, Бульдозеры, Грунтовые и асфальтные катки, Фронтальные погрузчики, мини погрузчики ПУМ 500, Манипуляторы, Ломовозы, Тралы, Ямобуры, асфальтоукладчики, колёсные и гусеничные экскаваторы, Грузопассажирские и грузовые Газели. Опыт выполнения сложных заказов, аттестованные машинисты высшей квалификации, имеющие допуск к работам.
8-912-20-66-001
Н.Тагил, Красноармейская 198, офис 1. СПЕЦТЕХНИКА УРАЛА WWW.SU001.RU
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