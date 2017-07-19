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Если опора упадёт - возможна трагедия: столб с проводами опасно накренился над одним из перекрёстков в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
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Если опора упадёт - возможна трагедия: столб с проводами опасно накренился над одним из перекрёстков в Нижнем Тагиле (ФОТО)

19 июля 2017, 15:25ОбществоПавел Щербина
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