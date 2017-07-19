Если опора упадёт - возможна трагедия: столб с проводами опасно накренился над одним из перекрёстков в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Опора, на которой размещены силовые кабеля и оборудование городских операторов связи Нижнего Тагила, опасно накренилась на перекрёстке Восточного шоссе с пр. Вагоностроителей.
О ЧП журналистам TagilCity.ru рассказали представители общественного движения «Тагил без ям». По их мнению, инцидент не только может нанести серьёзный вред городским коммуникациям, но и создать реальную опасность для имущества и жизней горожан.
На перекрёстке Восточное шоссе-Вагоностроителей падает опора, на которой размещены провода интернета, связи и силовые. Провода провисли над проезжей частью, если проедет высокий автобус или грузовик - опора упадёт и возможна трагедия рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Фото: ОД «Тагил без ям», 19 июля, 2017 г.
Сейчас на месте происшествия дежурит ГИБДД. Электромонтеры стараются удерживать опору с помощью крана.
TagilCity.ru следит за развитием событий.
© Павел Щербина, TagilCity.ru