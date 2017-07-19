Сотрудники теплосберегающей компании в Ревде получили задолженность по зарплате на сумму 11 миллионов рублей
19 июля 2017, 19:45Общество
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Работники теплосберегающей компании в Ревде обратились в суд по поводу задержек зарплаты. Всего работодатель задолжал более 11 миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
После того, как суд вынес постановление о полном погашении задолженности, исполнительные листы по делу были направлены в Ревдинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Свердловской области. Не дожидаясь приезда приставов, руководство компании в короткий срок выплатило всю задолженность по зарплате в размере 11 миллионов 540 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, в ходе работы по исполнительным производствам свердловские рабочие получили 218 миллионов 99 тысяч рублей.
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