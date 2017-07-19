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Сотрудники теплосберегающей компании в Ревде получили задолженность по зарплате на сумму 11 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники теплосберегающей компании в Ревде получили задолженность по зарплате на сумму 11 миллионов рублей

19 июля 2017, 19:45Общество
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