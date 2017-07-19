Сотрудники теплосберегающей компании в Ревде получили задолженность по зарплате на сумму 11 миллионов рублей

После того, как суд вынес постановление о полном погашении задолженности, исполнительные листы по делу были направлены в Ревдинский районный отдел судебных приставов УФССП России по Свердловской области. Не дожидаясь приезда приставов, руководство компании в короткий срок выплатило всю задолженность по зарплате в размере 11 миллионов 540 тысяч рублей.