Какие отели выбирают российские звёзды в Нижнем Тагиле

Отель «Демидов плаза»

Демидов Плаза предлагает 127 номеров — из них 3 люкса, 4 полулюкса, 18 улучшенных и 2 номера для людей с ограниченными возможностями, а остальные 100 номеров стандартные.

В каждом номере есть душ, TV, WI-FI, полотенца, тапочки, кондиционер, сейф, чайный набор, косметический и зубной наборы. Также в отеле есть 6 конференц-залов, круглосуточный спортзал, подземная и надземная парковка, ресторан, работающий круглосуточно лобби-бар, прачечная, организация трансфера, организация мероприятий: свадьбы, банкеты, кейтеринг.

Представитель отеля «Демидов Плаза» Татьяна Безрукова рассказала, что при заселении к ним бронировать номер не обязательно, но желательно.

Поскольку у нас бизнес-отель, по будням загрузка больше, чем в выходные. Парочка свободных номеров есть практически всегда, но лучше бронировать заранее.

Также Татьяна поделилась, что в отель часто приезжают знаменитости. В последнее время в отеле останавливались: Ефим Шифрин, Баста, Леонид Агутин, Доминик Джокер, Марина Федункив, ДиДюЛя. А ещё много иностранцев. Часто живут спортсмены со всего мира, в основном лыжники, из-за соседства Нижнего Тагила с горой Белая.

Гостиница «Тагил»

В «Тагиле» всего представлено 168 номеров. В их числе двух- и трёхкомнатный люксы, студии, свадебный и стандартные номера, а также комфорт-стандарт. Есть номера на на одного, двух и более человек.

В каждом номере есть TV, чайник, тапочки, халат. Wi-Fi, кондиционер. Осуществляется услуги доставки еды в номера, вызова такси, прачечной. Также в отеле есть ресторан, лобби-бар, и 2 конференц-зала.

Генеральный директор отеля Марина Парфёнова рассказала, что в отеле часто проживают иностранцы, в основном командировочные на УВЗ и НТМК. В 2017 году, когда в Нижнем Тагиле проходили съемки сериала «Ненастье», многие члены «Мосфильма», по словам Марины Парфёновой, жили у них, в том числе числе главный актёр сериала Александр Яценко.

Заселиться в «Тагил» так же можно без предварительного бронирования, но наличие мест лучше уточнить.

Гостиница «Металлург»

«Металлург» предлагает 35 номеров класса «стандарт» и «полулюкс». В каждом номере есть отдельный балкон, холодильник, компьютер, письменный стол, ванные комнаты. В номерах доступны чайник, кофеварка и посуда, кондиционер, бесплатный WI-FI. Также гостиница предлагает гостям бесплатную парковку, услуги прачечной, ресторан.

Управляющая гостиницы Ольга Романкина рассказа, что знаменитые гости у них тоже часто останавливаются. В числе последних она назвала Братьев Сафроновых и Валентину Мазунину. Иностранцы у них тоже бывают — как отметила управляющая, чаще с рабочими визитами.

Бронировать номера для заселения необязательно, но управляющая посоветовала уточнять наличие свободных по телефону. Стоит заметить, когда журналист TagilCity.ru пытался связаться с представителями гостиницы, он несколько раз в течение дня звонил на ресепшен, но безрезультатно. Наш корреспондент отыскал все возможные номера в сети, но и по ним не смог дозвониться: они были либо заняты, либо недоступны. Только после звонка в кафе гостиницы мы смогли получить личный номер телефона Ольги Романкиной. Она «телефонные» проблемы гостиницы объяснила большой загрузкой службы приёма.

Гостиница «Малахитовая»

В гостинице представлены семь номеров. Номера есть одно-, двух- и трёхместные. Все они класса стандарт. Согласно описанию, в каждом номере — ванна, туалет, TV, Wi-Fi, кондиционер, холодильник.

Также на территории гостиницы доступны услуги прачечной, завтрак в номер (за дополнительную плату), сейф.

Как нам рассказал администратор ресепшена, в отеле обычно бывают туристы из других городов, а из знаменитостей она назвала режиссёра Михаила Кукушкина и сценариста Сергея Соловьёва.

Фото: wikipedia.org

Бронировать номер заранее тоже не обязательно, но узнать наличие свободных мест хотя бы по телефону — желательно.