Всего организаторы собираются разместить в постоянном режиме на фестивале не менее 6 000 делегатов. Если ограничения из-за COVID-19 ослабят, то на концерты и отдельные крупные мероприятия смогут попасть все желающие. В противном случае события пройдут в закрытом режиме. Несмотря на это, организаторы все равно готовы принять всех победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей», заверил Сергей Кириенко.