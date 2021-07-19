Первоначально мероприятие хотели провести в столице Российской Федерации 25–27 июня. Но событие пришлось перенести из-за непростой ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет tass.ru.
Кириенко рассказал о планах совмещения форума «Россия — страна возможностей» и фестиваля «Таврида-АРТ». Последний состоится в Крыму. Все будет проходить четыре дня (с 8 по 12 сентября) в бухте Капсель. Гости форума смогут заняться и творчеством, ведь «Таврида» всегда была пространством для этого. Участникам мероприятий придется следовать правилам санитарной безопасности.
Всего организаторы собираются разместить в постоянном режиме на фестивале не менее 6 000 делегатов. Если ограничения из-за COVID-19 ослабят, то на концерты и отдельные крупные мероприятия смогут попасть все желающие. В противном случае события пройдут в закрытом режиме. Несмотря на это, организаторы все равно готовы принять всех победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей», заверил Сергей Кириенко.
Форум предусматривает различные проекты платформы «Россия — страна возможностей». В рамках встреч награды вручат победителям и лауреатам конкурсов и олимпиад. Кроме того, есть развлекательная программа, а также образовательные, спортивные и культурные активности. Онлайн-трансляция форума будет доступна для просмотра всем россиянам. В смене «Россия — страна возможностей» участвуют 350 человек. Здесь имеются в виду участники проектов площадки.
Надо сказать, что наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент страны Владимир Путин. Он поддержал предложение о проведении форума в марте.
Форум «Территория смыслов» организуют начиная с 2015 года. До 2018 года его проводили под Владимиром. В 2019 году площадка форума была перенесена под Москву в мастерскую управления «Сенеж».
Организаторами форума значатся Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей». Образовательным партнером выступает национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».