Наиболее пострадавшие от засухи свердловские хозяйства завершили сбор зерновых культур
Два хозяйства Свердловской области, больше всего пострадавших от засухи, закончили сбор зерновых культур. Урожай оказался значительно меньше традиционных показателей.
"Аграрии признают, что урожайность в этом году намного ниже средних общегодовых показателей. В "Агрофирме Манчажская" традиционно урожайность с одного гектара была порядка 25 центнеров зерна, в этом году получилось лишь 18. На полях Нижнесергинского района урожайность составила 17 центнеров зерна с гектара. Стоит отметить, что оба эти района больше всех пострадали от засухи", - рассказали Накануне.Ru в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
"Средняя урожайность по области - 18,5 центнеров зерновых с гектара. На этот момент прошлого года показатель составлял 21,9 центнеров с гектара", - отметили в минсельхозе.
Всего яровой сев зерновых и зернобобовых в Свердловской области охватил 387 тыс. гектаров. За лето от засухи полностью погибло 22 тыс. гектаров зерновых, еще порядка 34 тыс. гектаров из-за плохого качества в связи с отсутствием влаги были переведены в кормовые, сообщает Накануне.Ru.