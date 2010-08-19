Наиболее пострадавшие от засухи свердловские хозяйства завершили сбор зерновых культур

"Аграрии признают, что урожайность в этом году намного ниже средних общегодовых показателей. В "Агрофирме Манчажская" традиционно урожайность с одного гектара была порядка 25 центнеров зерна, в этом году получилось лишь 18. На полях Нижнесергинского района урожайность составила 17 центнеров зерна с гектара. Стоит отметить, что оба эти района больше всех пострадали от засухи", - рассказали Накануне.Ru в пресс-службе министерства сельского хозяйства.