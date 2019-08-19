Позаботьтесь о защите ребенка в новом учебном году

Однако терять бдительность и расслабляться все же не стоит: в учебных заведениях и детских садах, куда нашим детям предстоит вернуться, мы тоже не можем проконтролировать их на 100 процентов. И если от травм и болезней уберечься, к сожалению, нельзя, то можно и нужно застраховать себя от лишних затрат, которые могут быть вызваны их лечением. Для этого перед началом нового учебного года рекомендуется оформить полис страхования от несчастных случаев.

Зачастую мы страхуем свое имущество, машины, забывая, что собственное здоровье и здоровье наших детей – самое драгоценное, что у нас есть. Порой может оказаться, что на лечение незначительной травмы или болезни ребенка требуются немалые расходы (не стоить забывать и про реабилитацию после лечения). Наличие страхового полиса в непредвиденном случае позволит родителям не думать о расходах, которые будут компенсированы страховой компанией.

Риски, которые покрывает страховой полис, страхователь может сформировать самостоятельно. Это может быть, например, «временное расстройство здоровья». В договоре можно указать и период, когда действует полис (например, в школе, дома, на тренировке и т. п.). В идеале ваш ребенок должен находиться под защитой 24 часа в сутки.

На этапе заключения договора фиксируется и вариант выплаты возмещения – за каждый день временного расстройства здоровья или компенсация затрат на лечение и восстановление ребенка после болезни.

Оговаривается и страховая сумма – от нее и многих других факторов – программы страхования, выбранных рисков, периода действия полиса – зависит и цена полиса. И хотя она, как правило, невысока (в любом случае здоровье ребенка важнее и дороже!), есть дополнительные варианты сделать ее еще более доступной. Так, полис обойдется дешевле, если одновременно застраховать группу детей – например, весь класс.

Застраховать своих детей можно, например, в СОГАЗе – крупнейшей страховой компании страны. Надежность и финансовая устойчивость компаний Страховой Группы подтверждены ведущими международными и российскими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.