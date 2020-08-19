Екатеринбургская фирма поставит в Нижний Тагил низкопольные трамваи

Салон этой модели комфортный для пассажиров, имеются разъёмы для USB-зарядки гаджетов. У вагонов 4 двери, предусмотрены откидные рампы, места для колясок с креплениями во время движения. Максимальная скорость такого трамвая — 75 км/час.