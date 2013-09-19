20 миллионов долларов - за такую цену продали ВГОК. Официальное заявление Евраза

Евраз объявляет о подписании договора о продаже челябинскому НПРО «Урал» своего предприятия ЕВРАЗ Высокогорский горно-обогатительный комбинат («ВГОК») за 20 млн долларов США с учетом отсутствия на балансе ВГОКа долговых обязательств. Договор носит юридически обязывающий характер, сообщает пресс-служба Евраза.

ЕВРАЗ также предоставит ВГОКу финансовую поддержку в размере до 400 млн рублей (ок. 12,4 млн долларов США) для нормализации оборотного капитала комбината. Оплата по договору будет производиться поэтапно: первый платеж в размере 5 млн долларов США будет сделан при закрытии сделки; оплата оставшейся суммы будет производиться равными ежемесячными долями в течение следующих 24 месяцев. Договор о продаже должен получить одобрение Федеральной антимонопольной службы России и пройти определенные корпоративные процедуры. Закрытие сделки ожидается в октябре 2013 года. Вырученные от продажи ВГОКа средства ЕВРАЗ направит на общекорпоративные цели.

ВГОК и ЕВРАЗ договорились о поставках на ЕВРАЗ ЗСМК железорудного концентрата в течение трех лет на рыночных условиях. Также стороны заключили десятилетнее соглашение о переработке ВГОКом металлургических отсевов ЕВРАЗ НТМК.

ВГОК расположен вблизи Нижнего Тагила и является одним из крупнейших горнорудных предприятий Урала. Комбинат разрабатывает три месторождения железной руды: Высокогорское, Естюнинское и Гороблагодатское. ВГОК включает в себя три рудные шахты, а также обогатительную фабрику. В 2012 году комбинат добыл 1 млн тонн известняка и 4,6 млн тонн железной руды, из которой произвел около 1,1 млн тонн агломерата и 1,2 млн тонн товарного концентрата. На предприятии работает более 4 тыс. сотрудников.

По данным на 30 июня 2013 года, общая стоимость активов ВГОКа составляла 73 млн долларов США. В 2012 году убыток до вычета налогов составил 11 млн долларов США.

Сделка не повлияет на производственные планы ВГОКа и не отразится на сотрудниках комбината.

Вице-президент ЕВРАЗа по крупным проектам, руководитель Дивизиона «Руда» Марат Атнашев отметил:

Продажа ВГОКа соответствует стратегии ЕВРАЗа в горнодобывающем сегменте, где мы концентрируем наши усилия на крупных проектах с низкой себестоимостью, обеспечивающих Компании эффективную вертикальную интеграцию.

В настоящее время ВГОК не является для ЕВРАЗа профильным активом, так как потребности ЕВРАЗ НТМК в железорудном сырье в полной мере и при меньших материальных затратах обеспечивает ЕВРАЗ КГОК, в то время как продукция ВГОКа может быть востребована на уральском рынке.

Продажа ВГОКа – это одна из мер по оптимизации наших железорудных активов.