Выпуск двух новых смартфонов

iPhone 5s по своему внешнему виду кардинально нечем не отличается от iPhone 5. А вот по функциональным возможностям все отличия можно найти.

Одной из особенностей этой модели является то, что для защиты смартфона паролем Вам не нужно ломать голову и придумывать какие-то сложные цифровые комбинации, достаточно использовать отпечаток своего пальца. Его не стоит прилаживать к специальному месту на экране, нужно дотронуться к любой точки аппарата и он моментального готов радовать владельца своей работой. Яблочный смартфон оснастили инновационной камерой, которая способна выполнять за секунду до 10 кадров, после чего устройство само выберет самый красивый снимок, а все остальные будут удалены – все это способна делать камера iSight. Другая не менее приятная функция SlowMoti позволяет снимать различные видеоролики со скоростью до100 кадров за секунду. С помощью этой технологии Вы можете снимать любительские видеозаписи с замедленным эффектом.

Как и говорилось, дизайн IPhone 5s не изменился кардинально в физическом плане, если сравнивать с предыдущей моделью. Все параметры, материалы и компоненты устройства сохранились без изменений. Отдельного внимания заслуживает обновленная кнопка Home покрытая сапфировым стеклом со встроенным дактилоскопическим датчиком.

Цветовое решение так же не стало сюрпризом, телефон будет представлен в четырех цветовых решениях – белый, золотистый, графитовый и черный. Предполагается, что новые цветные IPhone будут превосходить черно-белую классику. Дактилоскопический датчик Touch ID корректно распознает отпечаток пальца даже при «размытом» нажатии. Кнопка способна воспринимать несколько отпечатков, которые используются при работе. Необходимо отметить, что данные сканирования будут сохраняться в зашифрованном виде и не станут использоваться третьими сервисами.

Новое устройство компании Apple оснащено 64- битным микропроцессором А7, он ускоряет работу устройства в пять раз. Так же увеличилось время работы аккумулятора, теперь он способен работать 10 часов в разговорном режиме и 250 в режиме ожидания.