Нетрезвый гость ночного клуба в Нижнем Тагиле разбил стекло иномарки

8 августа один из гостей клуба Inji, выйдя из заведения, обнаружил, что заднее стекло его Skoda Octavia разбито. По камерам наблюдения удалось выяснить, что автомобили атаковал нетрезвый мужчина. Сейчас нарушителя разыскивают.
У автомобиля марки Skoda Oktavia серьёзно повреждено заднее стекло. Ущерб составил больше 15 тысяч рублей, рассказал в беседе с TagilCity.ru автовладелец по имени Данил. Молодой человек надеется, что кто-то узнает дебошира.
Подозреваемый попал на наружные камеры видеонаблюдения. На записи видно, что на вид нетрезвый молодой человек в светлом костюме выходит из клуба в компании мужчины. Проходя мимо припаркованных автомобилей, он пинает их, при этом достаётся иномарке и ВАЗ-2115.
Момент удара по автомобилю Skoda не попал попал в радиус съемки наружных камер видеонаблюдения, однако Данил пояснил:
Там в левом нижнем углу видно, что он возле машины какие-то движения делал и ушел.
При этом между молодыми людьми не происходило никаких конфликтов, заверил Данил.
Не было конфликтов, перепил и понесло его!сообщил Данил в беседе с TagilCity.ru.
Данил сообщил, что после произошедшего он обратился в полицию и передал все фото- и видеоматериалы. Подозреваемого разыскивают.
Как выяснилось, Данил – единственный, кто заявил в полицию после случая на Восточной. Об этом сообщили в беседе с TagilCity.ru в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.
По этому факту проверку проводит участковый, отметила Элина Балуца, начальник пресс-службы ММУ МВД «Нижнетагильское».