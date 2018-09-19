Нетрезвый гость ночного клуба в Нижнем Тагиле разбил стекло иномарки

У автомобиля марки Skoda Oktavia серьёзно повреждено заднее стекло. Ущерб составил больше 15 тысяч рублей, рассказал в беседе с TagilCity.ru автовладелец по имени Данил. Молодой человек надеется, что кто-то узнает дебошира.

Подозреваемый попал на наружные камеры видеонаблюдения. На записи видно, что на вид нетрезвый молодой человек в светлом костюме выходит из клуба в компании мужчины. Проходя мимо припаркованных автомобилей, он пинает их, при этом достаётся иномарке и ВАЗ-2115.

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Момент удара по автомобилю Skoda не попал попал в радиус съемки наружных камер видеонаблюдения, однако Данил пояснил:

Там в левом нижнем углу видно, что он возле машины какие-то движения делал и ушел.

При этом между молодыми людьми не происходило никаких конфликтов, заверил Данил.

Не было конфликтов, перепил и понесло его!сообщил Данил в беседе с TagilCity.ru.

Данил сообщил, что после произошедшего он обратился в полицию и передал все фото- и видеоматериалы. Подозреваемого разыскивают.

Как выяснилось, Данил – единственный, кто заявил в полицию после случая на Восточной. Об этом сообщили в беседе с TagilCity.ru в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.