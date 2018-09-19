Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нетрезвый гость ночного клуба в Нижнем Тагиле разбил стекло иномарки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Edr8x342 jw

Нетрезвый гость ночного клуба в Нижнем Тагиле разбил стекло иномарки

Сегодня, 17:39Общество
Читайте
также
Пошатнувшиеся кресла, крепкие стены и кладбище животных: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: пожилые люди, фотовыставки и опера в кино
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле