В Свердловской области назначен председатель Уставного суда
Сегодня, 22:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Среднем Урале произошло переназначение на пост председателя Уставного суда. Должность вновь занял Вадим Пантелеев, сообщает Znak.
Решение было принято Уставным судом 17 сентября. Официальное сообщение о переназначении будет опубликовано только в завтрашнем номере.
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Полномочия Пантлеева истекли в сентябре 2019 года. Он возглавляет Уставной суд с 2010 года, а до этого более 20 лет работал в правоохранительных органах. Нынешний председатель является выпускником политехнического института и Екатеринбургской высшей школы МВД РФ, имеет ученую степень кандидата юридических наук.
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