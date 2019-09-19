В Свердловской области назначен председатель Уставного суда

Решение было принято Уставным судом 17 сентября. Официальное сообщение о переназначении будет опубликовано только в завтрашнем номере.

Полномочия Пантлеева истекли в сентябре 2019 года. Он возглавляет Уставной суд с 2010 года, а до этого более 20 лет работал в правоохранительных органах. Нынешний председатель является выпускником политехнического института и Екатеринбургской высшей школы МВД РФ, имеет ученую степень кандидата юридических наук.