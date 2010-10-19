Егору Бычкову обеспечили безопасность
19 октября 2010, 16:42ОбществоАнка
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Сотрудники СИЗО обеспечили безопасность Егора Бычкова.
Об этом корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» рассказали в СИЗО №3 Нижнего Тагила, где в ожидании кассации находится Егор Бычков. Он и его помощник Александр Васякин, тоже осуждённый по делу о нижнетагильском реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков», содержатся в индивидуальных камерах, в каждой есть телевизор. Сотрудники СИЗО не допускают их пересечения с остальными заключёнными.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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