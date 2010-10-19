УВЗ рассматривает возможность строительства завода мощностью шесть тысяч вагонов в год

Как передает Накануне.RU, об этом заявил на пресс-завтраке председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Он отметил, что сейчас завод имеет три линии, производит 20 тысяч вагонов в год, хотя потребность в них больше. Кроме того, добавил Анатолий Гредин, чтобы проводить реконструкцию завода, также нужны мощности. Свердловский премьер рассказал, что сейчас УВЗ рассматривает возможность строительства завода "рядом" с уже действующим. Мощность нового завода составила бы шесть тысяч вагонов в год.