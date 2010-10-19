УВЗ рассматривает возможность строительства завода мощностью шесть тысяч вагонов в год
Корпорация "Уралвагонзавод" рассматривает возможность строительства завода мощностью шесть тысяч вагонов в год.
Как передает Накануне.RU, об этом заявил на пресс-завтраке председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Он отметил, что сейчас завод имеет три линии, производит 20 тысяч вагонов в год, хотя потребность в них больше. Кроме того, добавил Анатолий Гредин, чтобы проводить реконструкцию завода, также нужны мощности. Свердловский премьер рассказал, что сейчас УВЗ рассматривает возможность строительства завода "рядом" с уже действующим. Мощность нового завода составила бы шесть тысяч вагонов в год.
Между тем, на самом УВЗ официально эту информацию пока не комментируют. Так же НПК «Уралвагонзавод» примет участие в V международном научно-промышленном форуме «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России. Специальные лазерные, оптические и нанотехнологии», который пройдет в ближайшие дни в Екатеринбурге.
В рамках выставки инструментальное производство корпорации «Уралвагонзавод» представит новейшие образцы своей продукции. В ходе мероприятий форума руководители и специалисты корпорации проведут ряд встреч с потенциальными партнерами для организации импортозамещающих инструментальных производств в Свердловской области, отметили в пресс-службе УВЗ.
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