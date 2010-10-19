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УВЗ рассматривает возможность строительства завода мощностью шесть тысяч вагонов в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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УВЗ рассматривает возможность строительства завода мощностью шесть тысяч вагонов в год

19 октября 2010, 16:13ОбществоАнка
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