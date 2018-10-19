Охраны нет, забор упал: стройка с металлическими штырями заброшена в Нижнем Тагиле

От ветра забор постоянно падает, поделились местные жители. Упавшая конструкция преграждает путь, по которому люди обходят перекоп у дома, а другого пути у них нет. Рядом располагается детский сад, а неподалёку расположена школа №20, поэтому здесь часто ходят дети вместе с родителями.

Прохожие не скрывают своего возмущения, проходя по деревянному переходу, где даже доски доставляют дискомфорт: они прогибаются под взрослыми людьми, как случилось с собеседницей редакции.

Я хожу здесь каждый день. Это очень страшно. Дети бегают. А сейчас еще «лучше». Видите, вот это [упавший забор]? Каждый раз – до первого ветра. Они после каждого ветра, после каждого урагана поднимают.

Ранее сообщалось, что на этой площадке ведётся строительство нового жилого дома. Земельный участок был предоставлен в аренду застройщику ООО «РегионСтройСервис», зарегистрированному в Екатеринбурге. Согласно данным системы «СПАРК», директором фирмы является Владимир Малец. Уставной капитал ООО «РегионСтройСервис» составляет 8 000 000 рублей. Чистая прибыль в 2015, 2016 и 2017 году составила 894 000 рублей, 1 222 000 рублей и 217 000 рублей соответственно.

Помимо Владимира Мальца совладельцами фирмы являются Сергей Малец, Виктор Кондаков и Андрей Кольцов.

В 2017 году ООО «РегионСтройСервис» выступало ответчиком по дело о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам долевого участия. Иск на сумму 530 816 рублей от МКУ Администрации Сысертского ГО был удовлетворён.

Согласно паспорту объекта, окончание строительства было запланировано на четвёртый квартал 2018 года. Однако очевидно, что подрядчик не успеет к назначенному сроку.

Стройку продолжим, конечно. Причина задержки в том, что деньги нерегулярно поступают. Финансируем из собственного бюджета. Ориентируемся на конец 2019 года,сообщил Владимир Малец, директор ООО «РегионСтройСервис» в беседе с TagilCity.ru.

Другая проблема заключается в том, что на данном объекте открытый доступ. Так, любой может пройти на территорию, где вырыт котлован с высокими металлическими сваями, арматурой, а также валяется строительный мусор.

Всё это бросили, вы видели какой котлован стоит? И там штыри. Детей тут ходят из 20-й, из 95-й школ, благо их встречают. А представляете, что будет зимой? Они начнут тут кататься. Такая проблема! Тут нет ни сторожа, кто охранял бы. Я не знаю, как можно это всё забросить и не охранять. Садик – рядом, школа – рядом. Детей в округе очень много. Никому ничего не надо, посетовала собеседница редакции TagilCity.ru.

Сообщения недовольных незавершённой стройкой тагильчан также были оставлены в сервисе «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила.

Никакой охраны там давно нет. Полторы недели назад от шквалистого ветра ограждение стройки стало рушиться и падать, а там металлические листы, доски с огромными гвоздями, что очень опасно для пешеходов, особенно с маленькими детьми. А подростки вообще легко могут туда пройти, а там вырыт котлован под фундамент, и высокие металлические сваи, сообщает пользователь сервиса.

В администрации Дзержинского района Нижнего Тагила сообщили, что они в курсе ситуации и делают всё, что от них зависит. В частности, документы были направлены в жилищно-строительный надзор.