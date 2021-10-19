Минеева одобрила снижение НДС для компаний туротрасли

Глава государства Владимир Путин дал правительству поручение до 1 ноября 2021 года рассмотреть вопрос снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для компаний, работающих в сфере туризма. По словам Татьяны Минеевой, уполномоченного по защите прав предпринимателей в российской столице, это решение своевременно

По словам бизнес-омбудсмена, речь идет о снижении НДС с 20% до 7-10%. Данное решение, отметила она, является логичным и своевременным, поскольку бизнес не раз заявлял: снижение налога на добавленную стоимость для сферы общепита и туризма даст кратный эффект для их развития. Об этом пишет vedomosti.ru. Инициативу снизить НДС для компаний туристической сферы с 20 до 7-10% выдвинул Владимиру Путину 3 сентября гендиректор «Васта Дискавери» и создатель курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. Бизнесмен отметил, это повысит конкурентоспособность и доступность для граждан туристического продукта. В данный момент, сказал Бачин, налог на добавленную стоимость в Юго-Восточной Азии, Китае, Корее, Японии и соседних странах приблизительно в два раза меньше, чем в РФ. Следовательно, цены на туристические продукты там ниже, и россиянам выгоднее отдыхать за границей. Кроме того, российский президент поручил рассмотреть вопрос о повышении с 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей максимальной суммы туристического кешбэка с путешествий в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Ранее это предложение Владимиру Путину озвучил председатель совета директоров международной инвестиционной группы «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко. При этом предприниматель предложил сохранить норму, по которой сумма средств к возврату не может быть больше 20% от цены тура. Туристический кешбэк в России ввели в августе 2020 года с целью поддержать внутренний туризм. Благодаря программе можно получать на карту «Мир» 20% от стоимости путешествия, оплаченного онлайн, но не больше 20 тыс. рублей. Ростуризм подсчитал: за год, пока действовала программа, россияне потратили на путешествия по стране 32,4 млрд рублей и вернули порядка 6,15 млрд рублей. С 15 января следующего года начнет действовать зимний этап программы, который продлится до конца апреля, после чего снова запустится с 1 октября. Следует напомнить, что 11 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении правительством финансирования программы субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока. На эти цели выделят порядка 500 млн рублей. По словам Мишустина, в начале года на эти задачи кабмин уже выделил 5 млрд рублей, благодаря чему полеты в Москву стали доступны из 12 городов ДФО. Сейчас этот список пополнится еще двумя маршрутами: в Читу и Якутск.

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