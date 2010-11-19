Льготы школьникам и студентам в плацкартных и общих вагонах будут сохранены
19 ноября 2010, 18:39ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Льготы школьникам и студентам в плацкартных и общих вагонах будут сохранены
Об этом сообщили в отделе по работе со СМИ Российских железных дорог. Напомним, что 18 ноября начинается продажа билетов на поезда дальнего следования с датой отправления 1 января 2011 года. В связи с этим было принято решение предоставить 50% льготу студентам и школьникам на проезд в плацкартных и общих вагонах, следующих во внутригосударственном сообщении. Скидка не распространяется на фирменные и скоростные поезда.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей