Льготы школьникам и студентам в плацкартных и общих вагонах будут сохранены

Об этом сообщили в отделе по работе со СМИ Российских железных дорог. Напомним, что 18 ноября начинается продажа билетов на поезда дальнего следования с датой отправления 1 января 2011 года. В связи с этим было принято решение предоставить 50% льготу студентам и школьникам на проезд в плацкартных и общих вагонах, следующих во внутригосударственном сообщении. Скидка не распространяется на фирменные и скоростные поезда.