Новый рекорд Банка24.ру – 1253 компании перешли на обслуживание в октябре.
Абсолютный рекорд по количеству открытых расчетных счетов установил Банк24.ру – в октябре свои денежные потоки через банк стали проводить на 1 253 компании больше!
Количество счетов резко возросло с началом делового сезона. Клиентыотмечают, что основной причиной выбора банка является скорость. Причемне только скорость в обслуживании - платежи обрабатываются круглосуточнои в режиме реального времени, но и скорость открытия расчетного счета –ежедневно по будням в офисах банка до 21.00 за 15 минут.
Кроме того, с помощью пакета услуг «Расчеты Online» открыть расчетныйсчет можно моментально. Кроме того, в пакет для юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей входит также возможность воспользоватьсякредитом, овердрафтом и зарплатным проектом, открыть депозит, получитькорпоративную карту и совершать любые банковские операции дистанционно, спомощью лучшего федерального Интернет-банка (по данным исследования АЦ«Эксперт-Урал»).Таким образом, Банк24.ру сегодня является универсальнымбанком для предпринимателей всей России.
Более того, открыть расчетный счет можно, даже не выходя из офиса –благодаря Федеральному центру открытия расчетных счетов Банка24.ру.Предпринимателю нужно лишь зайти на сайт Банка24.ру , или позвонить покруглосуточному тел. 8 800 2000 024 и указать свое ФИО, контактныйтелефон и город. После этого специалисты центра свяжутся с клиентом ипомогут быстро открыть расчетный счет в Банке24.ру любым удобнымспособом — например, специалист Банка может приехать в офис компании ина месте оформить все необходимые документы.