Новый рекорд Банка24.ру – 1253 компании перешли на обслуживание в октябре.

Количество счетов резко возросло с началом делового сезона. Клиентыотмечают, что основной причиной выбора банка является скорость. Причемне только скорость в обслуживании - платежи обрабатываются круглосуточнои в режиме реального времени, но и скорость открытия расчетного счета –ежедневно по будням в офисах банка до 21.00 за 15 минут.

Кроме того, с помощью пакета услуг «Расчеты Online» открыть расчетныйсчет можно моментально. Кроме того, в пакет для юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей входит также возможность воспользоватьсякредитом, овердрафтом и зарплатным проектом, открыть депозит, получитькорпоративную карту и совершать любые банковские операции дистанционно, спомощью лучшего федерального Интернет-банка (по данным исследования АЦ«Эксперт-Урал»).Таким образом, Банк24.ру сегодня является универсальнымбанком для предпринимателей всей России.